PEC Zwolle neemt met zege op FC Groningen afscheid van seizoen

Fortuna weigert aanmoedi­gings­pre­mie Emmen, KNVB schakelt aanklager in

15:05 FC Emmen heeft Fortuna Sittard een aanmoedigingspremie aangeboden om tegen Willem II vol op de overwinning te spelen. Dat bevestigt de Limburgse club aan deze site. FC Emmen kan op de veilige vijftiende plek terechtkomen als Fortuna van de Tilburgers wint. ,,We hebben het meteen voorgelegd en bespreekbaar gemaakt bij de KNVB en zij gaven aan dat het niet is toegestaan”, bevestigt een woordvoerder namens algemeen directeur Ivo Pfennings. FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers: ,,Er is niks gebeurd.”