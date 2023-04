PEC Zwolle verliest in Eindhoven en moet promotiefeest uitstellen, ADO laat dure punten liggen

Lennart Thy zette PEC al in de 3e minuut op voorsprong, maar na een half uur keken de bezoekers tegen een 2-1-achterstand aan. Thy maakte nog voor rust gelijk, maar in de tweede helft liep Eindhoven uit.



Het verschil tussen koploper PEC en nummer drie Almere City bedraagt nog 13 punten. Er zijn nog zes speelronden te gaan. Ook nummer 2 Heracles leed een nederlaag met grote cijfers. De uitwedstrijd tegen De Graafschap ging met liefst 5-3 verloren voor de Almeloërs. Er waren acht verschillende doelpuntenmakers in Doetinchem. In de 81e minuut stond het 3-3, maar in de laatste tien minuten kwamen Jeffry Fortes en Charlison Benschop nog tot scoren. Benschop benutte een penalty.