PEC Zwolle weer tweede in KKD na benauwde overwinning op hekkensluiter

Vidovic en Wittek schieten Vitesse naar de middenmoot van de eredivisie

ARNHEM - Vitesse sluit aan in de middenmoot van de eredivisie. De Arnhemse club won zaterdagavond met 2-1 van FC Emmen. De goals van Gabriel Vidovic en Maximilian Wittek leverden de eerste thuiszege van dit seizoen op en zorgden voor diepe opluchting in de opvallend lege GelreDome. De equipe van coach Phillip Cocu heeft nu elf punten en start zondag als de nummer 11 in de competitie.

23 oktober