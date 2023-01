PEC Zwolle wint topper tegen Heracles en neemt koppositie over

PEC Zwolle kwam al vroeg op voorsprong via een afstandsschot van Samir Lagsir. De bezoekers waren heer en meester in de eerste helft en kregen kans op kans. Het enige gevaar van de Almeloërs kwam uit een vrije trap van Justin Hoogma, die werd gered door Schendelaar.

De Zwollenaren wisten de kansen pas na 35 minuten om te zetten naar een tweede doelpunt. Thomas van den Belt schoot raak. Het was de negende treffer van de middenvelder dit seizoen, die voor de derde wedstrijd op rij trefzeker is.

Snel daarna scoorde Lennart Thy de 3-0 en was het feest al voor rust compleet voor PEC Zwolle. In het begin van de tweede helft was Heracles nog even dreigend, maar toen die storm na een paar minuten was gaan liggen, konden de Zwollenaren de wedstrijd zelfs rustig uitspelen en zelf nog een aantal kansen creëren. Dat leverde uiteindelijk geen doelpunten meer op.

Almere City FC

In de openingsfase waren het in Almere de bezoekers die het spel bepaalden. Willem II kreeg de kansen en was via onder anderen de Congolese spits Elton Kabangu een paar keer dichtbij. Opvallend was dat linksback Lucas Woudenberg van Willem II het eerste deel van de wedstrijd speelde in een shirt van zijn ploeggenoot Michael de Leeuw, met daarop diens rugnummer 23. Na zo’n 20 minuten werd dat opgemerkt. Woudenberg trok vervolgens aan de zijlijn zijn ‘eigen’ shirt met rugnummer 25 aan.