Pech voor Nelom: seizoen nu al voorbij voor Willem II-verdediger

Video De Les van Vites: ‘Minister De Jonge wil voorrang Vitesse-supporters bij vaccinatie vanwege bekerfina­le’

12:29 ARNHEM - Vice-premier Hugo de Jonge wil dat Vitesse-supporters voorrang krijgen bij de vaccinatie tegen het coronavirus. ,,Zo kunnen wij allemaal aanwezig zijn bij de bekerfinale in De Kuip”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Het is een prachtige geste van Hugo.”