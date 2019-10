Pechvogel Thomas schuldbewust: ‘Het was 100 procent rood’

,,Het was niet mijn bedoeling om er zo hard in te gaan”, stelde Thomas voor de camera van FOX Sports na het zien van de beelden. ,,Ik wilde niemand pijn doen. Het is vervelend dat het gebeurde. Voor de ploeg en voor mij, zeker vanwege mijn situatie.”

Thomas ging na afloop in op de vraag wat de gedachte was achter zijn 'rode’ actie. ,,Ik wilde de bal blokken. Het ziet er slecht uit, als ik naar de beelden kijk. Daar verontschuldig ik me ook voor. Het was 100% rood.” Het was de eerste rode kaart die de middenvelder kreeg sinds hij in 2013 debuteerde in de Eredivisie. ,,En gele kaarten heb ik ook nauwelijks gekregen. Het is lastig om er een vinger op te leggen.”