Pellè-incident achtervolgde Van Gangelen: ‘Moet nadenken over waar ik mijn auto parkeer’

Door Sjoerd Mossou



Jan Joost van Gangelen wijst door het raam naar de stilte op straat. We zijn thuis bij de presentator in een kalme laan in Hilversum en in coronatijd is het hier nog wat rustiger dan normaal. Op deze doordeweekse ochtend is er geen verdwaalde ziel te bekennen.



,,Ik moest er even aan wennen, maar voor een ADHD’er is dit toch echt het beste’’, zegt Van Gangelen. Vorig jaar verhuisde het gezin van Amsterdam naar Hilversum, terug naar de kalme geboortegrond van de ESPN-anchorman, ver van de drukte en de verleidingen van de stad.