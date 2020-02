Peña, Dessers en Blaswich blinken uit, onvoldoendes voor Duffy en Spence

Cijfers speelronde 24Sergio Peña is een van de spelers die ervoor zorgt dat Emmen in eigen huis haast onklopbaar is geworden. De Peruviaan kreeg voor zijn optreden tegen Willem II (1 goal, 3 assists) een 8. Ook de twee Ajax-beulen Cyriel Dessers en Janis Blaswich kregen een 8. Dessers haalde de trekker over voor de enige treffer van de wedstrijd na een assist van keeper Blaswich.

Mindere optreden waren er bij Heerenveen tegen ADO Den Haag, waar Heerenveen-spits Jens Odgaard weer doelpuntloos bleef en mede daarom slechts een 4 kreeg. Net als de ADO-spelers Jordan Spence en Mark Duffy overigens.

RKC – Sparta 0-1

RKC: Vaessen 6; Sporkslede 5,5, Velkov 6, Delcroix 7, Quastem 4,5; Rienstra 5 (37. Reijnders 5), Van der Venne 5 (77. Elbers -), Leeman 6; Sow 5 (46. Tahiri 6), Bilate 5, Hansson 6,5

Sparta: Harush 6,5; Fortes 6, Vriends 6,5, Mattheij 6, Faye 6; Harroui 7, Auassar 6, L. Duarte 6 (86. Abels -), D. Duarte 7; Joosten 6,5 (82. Piroe -), Rayhi 6 (74. Smeets -)

Scheidsrechter: Kooij 6

Man of the match: Deroy Duarte verzorgde een assist bij het enige doelpunt van de wedstrijd die werd gemaakt door Patrick Joosten. Het was voor Deroy Duarte zijn eerste basisplaats van het seizoen.

FC Emmen – Willem II 4-2

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6, Heylen 7, Araujo 7,5, Burnet 7; Kolar 6 (88. Jansen -), Ben Moussa 6, Chacón 6,5, Peña 8, Frei 6 (45. Adzic 7), De Leeuw 7

Willem II: Wellenreuther 6; Nieuwkoop 5 (66. Dankerlui 6), Holmen 6, Peters 5.5, Nelom 5; Saddiki 5, Ndayishimiye 5.5 (80. Gladon -), Llonch 7; Nunnely 6, Pavlidis 5, Köhlert 6

Scheidsrechter: Pérez 6

Man of the match: Met drie assists en een doelpunt was Sergio Peña de absolute uitblinker van FC Emmen tegen Willem II.

Volledig scherm Sergio Peña na de zege op Willem II. © ANP Sport

Feyenoord – Fortuna Sittard 2-1

Feyenoord: Bijlow 7,5; Karsdorp 6, Ié 6, Senesi 7, Malacia 6; Toornstra 5,5, Fer 6, Kökcü 5,5; Berghuis 6, Bozenik 6,5 (89. Van Beek -), Larsson 5,5 (79. Haps-)

Fortuna Sittard: Koselev 6; Rota 6, Dammers 7, Amiot 6 (83. Sambou -), Dammers 7, Cox 6, Carbonell 6 (88. Fernandes -), Smeets 7, Tekie 5,5 (76. Damascan -), Passlack 7, Ciss 6,5, Diemers 7

Scheidsrechter: Nijhuis 4

Man of the match: Justin Bijlow bracht een uitverkiezing voor de selectie het Nederlands elftal weer een stukje dichterbij met een stabiel optreden tegen Fortuna Sittard.

Volledig scherm Leroy Fer, Justin Bijlow en Steven Berghuis na de zege op Fortuna Sittard. © BSR Agency

Heerenveen – ADO Den Haag 2-2

Heerenveen: Bednarek 5; Van Rhijn 6,5, Dresevic 6, Botman 7, Floranus 5,5; Kongolo 5 (46. Hajal 6); Faik 6 (69. Halilovic -), Veerman 6,5; Van Bergen 5,5, Odgaard 4 (70. Espejord), Ejuke 6,5

ADO Den Haag: Koopmans 6; Malone - (11. Spence 4), Stubbs 5,5, Pinas 5, De Bock 5 (75. Beugelsdijk -); Bakker 5, Duffy 4 (56. Summerville 5), Goossens 7; Falkenburg 6, Bogle 5, Meijers 6

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 7

Man of the match: John Goossens zag eerst een vrije trap heel licht aangeraakt worden door ploeggenoot Omar Bogle waarna de bal in het Heerenveen-doel waaide. Even later werd een vrije trap van Goossens binnen gewerkt door Heerenveen-verdediger Rodney Kongolo. Daarmee had Goossens een groot aandeel in het onverwacht behaalde punt voor ADO in Friesland.

FC Groningen – VVV-Venlo 0-1

FC Groningen: Padt 5, Zeefuik 6,5, Itakura 6, Memisevic 6, Van Hintum 6; Matusiwa 6,5 (88. Suslov -), Van Kaam 6 (73. Postema -), Lundqvist 5,5, El Messaoudi 5,5; Asoro 5, Redan 5 (73. El Hankouri -)

VVV-Venlo: Kirschbaum 7; Pachonik 6,5, Röseler 6, Gelmi 6, Kum 6; Bruns 6 (90. Van Dijck -), Post 7, Opoku 5,5; Yeboah 5, Darfalou 7, Wright 6

Scheidsrechter: Kuipers 7.

Man of the match: Hoe ‘ie het doet, doet ‘ie het, maar Oussama Darfalou is sinds zijn komst naar VVV de maker van belangrijke doelpunten. Tegen FC Groningen maakte hij de winnende treffer. Sinds zijn komst heeft de club ook nog niet verloren.

Volledig scherm Oussama Darfalou. © ANP Sport

FC Utrecht – FC Twente 2-1

FC Utrecht: Zoet 6; Klaiber 5, Emanuelson 4,5 (80. Abass -), Hoogma 6, Van der Maarel 5;, Maher 5,5, Van de Streek 6, Ramselaar 6; Kerk 5,5, Bahebeck 4,5 (74. Arweiler -), Peterson 5, (62. Van Overeem -)

FC Twente: Drommel 5,5; Troupeé 5,5, Bijen 5,5, Pleguezuelo 5, Verdonk 5,5, Busquets 5 (88. Nakamura -), Selahi 5,5, Aburjania 5,5; Menig 5,5 (84. Zekhnini -), Vuckic 6,5, Lang 6,5

Scheidsrechter: Manschot 6,5

Man of the match: De nog onbekende Duitse invaller Jonas Arweiler werd de matchwinnaar met zijn doelpunt in de slotfase dat het hele duel op z’n kop zette.

AZ – PEC Zwolle 2-0

AZ: Bizot 6,5; Svensson 6, Leeuwin 6, Koopmeiners 7, Wijndal 6; Midtsjø 7 (81. Aboukhal -), Clasie 7, Evjen 6,5 (64. De Wit -); Stengs 7, Boadu 5, Idrissi 5,5

PEC Zwolle: Zetterer 6,5; Van Polen 5,5 , Lam 5, Kersten 6, Nakayama 5,5, Paal 5; Strieder 5 (46. Huiberts 5), Clement 4,5, Hamer 5; Van Duinen 5 (80. Ghoochannejhad -), Thy 4,5 (69. Johnson -)

Scheidsrechter: Kamphuis 5

Man of the match: Teun Koopmeiners was misschien niet de beste man van het veld maar met twee benutte en één gemiste strafschop werd hij in elk geval de meest besproken man van het veld.

Volledig scherm Teun Koopmeiners. © EPA

Vitesse – PSV 1-2

Vitesse: Pasveer 6; Dasa 5, Doekhi 6, Obispo 6 (87. Grot -), Brenet 6 (75. Clark -); Tronstad 6,5, Tannane 5,5, Bero 5,5; Dicko 5, Matavz 6,5, Linssen 6 (33. Buitink 6)

PSV: Unnerstall 5,5; Dumfries 7,5, Schwaab 5, Viergever 6,5, Rodríguez 7; Rosario 6, Hendrix 6 (32. Gutiérrez 6), Ihattaren 6 (87. Doan -); Gakpo 6,5 (70. Bruma -) Lammers 6,5, Thomas 6,5

Man of the match: Na de treffer van Tim Matavz rechtte PSV de rug onder aanvoering van de altijd bikkelende aanvoerder Denzel Dumfries.

Heracles – Ajax 1-0

Heracles: Blaswich 8; Breukers 6,5, Rossmann 6,5 (72. Van den Buijs -), Knoester 7, Hardeveld 6; Osman 6 (75. Van der Water) , Merkel 6,5, Kiomourtzoglou 7, Mauro Junior 6,5 (83. Jakubiak -), Dessers 8, Burgzorg 6,5

Ajax: Onana 6; Dest 5, Schuurs 5, Blind 5,5, Tagliafico 6; Gravenberch 5 (79. Ekkelenkamp -), Van de Beek 5, Martínez 5,5 (46. Eiting 5); Tadic 5, Huntelaar 5, Babel 4,5 (73. Danilo -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Cyriel Dessers werd de man die dit weekeinde, Ajax slachtte met de enige treffer van de wedstrijd. De Belg was een voortdurende plaag voor de onzekere defensie van Ajax.