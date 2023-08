Peter Bosz opvallend kritisch op PSV: ‘Lat moet omhoog als we groepsfase willen halen’

Trainer Peter Bosz was dinsdag na de ruime zege op Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League (4-1) opvallend kritisch op het spel van PSV.

,,Hier zit geen chagrijnige coach, begrijp me niet verkeerd. Voor deze uitslag had ik vooraf getekend, maar niet voor ons spel. Ik vond ons de eerste helft in tactisch opzicht niet goed staan”, zei hij in het Philips-stadion.

PSV leidde na ruim een half uur spelen al met 3-0. De voorsprong had nog groter kunnen zijn. Dat maakte de woorden van Bosz vrij opmerkelijk. ,,Misschien komt het omdat ik mijn spelers inmiddels goed ken en weet waartoe ze in staan zijn. Ik vind dat ik meer moet eisen van mijn jongens”, aldus de trainer. ,,Als we succesvol willen zijn en de groepsfase willen halen, dan moet de lat omhoog. Ik neem geen genoegen met middelmaat.”

Bosz vond Luuk de Jong de uitblinker bij PSV. De aanvoerder scoorde twee keer. ,,Ik vond hem heel erg goed spelen”, sprak Bosz, die ook genoot van nieuwkomer Noa Lang, die PSV vrijdag tegen Feyenoord aan de Johan Cruijff Schaal hielp en ook tegen Sturm Graz constant voor dreiging zorgde. ,,Hij is geweldig binnengekomen hier. Ik heb hem de laatste vijf weken als mens leren kenen. Noa is iemand die slim tussen de linies kan spelen.”

Geen minuten voor Guus Til

Bij zijn presentatie zei Bosz dat hij niet met een te grote groep wil werken. Iedereen die in zijn selectie zit, moet uitzicht hebben op speeltijd. Middenvelder Guus Til kwam tegen Feyenoord niet in actie en ook tegen de Oostenrijkers bleef hij op de reservebank zitten. ,,Guus is vroeg in de voorbereiding geblesseerd geraakt. Ik wil hem nu zo snel mogelijk minuten laten maken. In deze wedstrijd wilde ik spelers opstellen die er gelijk stonden.”

Bosz was ook kritisch over het tegendoelpunt van PSV. Sturm Graz scoorde kort voor rust uit een hoekschop. ,,En in de slotfase van de tweede helft kwamen ze nog twee keer in de buurt”, aldus de trainer. ,,Als we tegen een betere ploeg spelen, wordt dit afgestraft.”

