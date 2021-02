Petrovic: ‘Als een speler niet mee wil, is het klaar met de vriendschap’

Door Dennis van Bergen



Zeljko Petrovic (55) voert al enige tijd stug het woord, in de aanloop naar het inmiddels uitgestelde duel met ADO Den Haag, als hij de perschef van Willem II quasi-verontschuldigend aankijkt. In de voorgaande minuten ging het over de bloemen die hij ontving van de supportersvereniging (‘Fantastische bloemen’). Over de nieuwe, boomlange keeper Aro Muric (‘Ik hoop dat de lichtmasten het houden’). En uiteraard over zijn nieuwe werkgever (‘Ik ben zó trots en blij’). En nu, na tal van anekdotes, realiseert de coach zich dat iets anders was afgesproken met het hoofd mediazaken van de Tricolores. ,,Oh ja, ik moest korte antwoorden geven”, zegt Petrovic. En, dan, na een seconde stilte: ,,Helaas, niet gelukt.”