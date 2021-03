Petrovic slaat terug: ‘Ze maken me belachelijk, maar er zit wel wat in de kop van deze trainer’

Voor de camera van de NOS beet Petrovic flink van zich af. ,,Er lachen af en toe mensen om mij die niet tot mijn knie komen qua naam, qua persoonlijkheid, qua man, qua alles wat ik goed heb gedaan hier in Nederland in 30 jaar‘’, aldus de verbolgen Montenegrijn. ,,Ik weet niet waarom ze om mij moeten lachen. Misschien over mijn accent. Dat kan. Maar kun je over iemand lachen die heeft gewerkt met Advocaat, Hiddink, Jol en Gullit en die bij twee clubs in de Premier League heeft gezeten?‘’

Lees ook Willem II boekt uiterst belangrijke zege in strijd tegen degradatie

Bij Willem II bewijst Petrovic dat hij ook als hoofdtrainer voor prestaties kan zorgen. Onder zijn leiding pakten de Tilburgers 11 punten uit 7 wedstrijden. ,,Maar ik trek geen lange neus‘’, zegt hij. ,,Ik neem kritiek aan van mensen die iets hebben bereikt in hun leven en in de voetballerij. Maar niet van mensen die ik niet profs zou noemen. Het is tragisch dat mensen op televisie zeggen dat ze mij het voordeel van de twijfel geven. Door dat soort mensen is dit mijn laatste kans. Omdat ze mij belachelijk willen maken. Ik ben een Nederlandse trainer van buitenlandse afkomst. Ik heb een ander accent, maar deze trainer kan vijf talen schrijven, lezen en praten. Dat heb ik zelf op straat geleerd, niet op school. Dus er zit wel wat in de kop van deze trainer.‘’

Petrovic is Willem II dankbaar voor de kans die hij heeft gekregen. De voormalige assistent-trainer van Feyenoord zal er alles aan doen om de club in de eredivisie te houden. ,,Het is nog een lange weg. Gevoelsmatig denk ik dat het in de laatste twee wedstrijden wordt beslist.‘’