Petrovic wil schokeffect bij Willem II: ‘Wat er tot nu toe is geprobeerd, heeft niet geholpen’

Door Max van der Put



Een uurtje later zat ‘Petro’ in het stadion van de nummer 17 van de eredivisie. Toen hij dinsdag een sms’je ontving van technisch directeur Joris Mathijsen, zag Petrovic zonder het te openen alleen de woorden ‘ben je beschikbaar...’ ,,Toen wist ik genoeg. Ik heb eerst met Dick (Advocaat, red.) gebeld en met Cor Pot. Allebei zeiden ze meteen dat ik het moest doen. Ik weet hoe het werkt in de voetbalwereld en had natuurlijk kunnen zeggen tegen Joris dat ik alleen ja zou zeggen als ik een contract kreeg voor anderhalf jaar. Maar ik wilde geen misbruik van de situatie maken, wilde het Willem II niet moeilijk maken. We gaan er eerst alles aan doen om de club in de eredivisie te houden en daarna gaan we wel weer eens praten. Het gaat nu niet om Petrovic, het gaat om Willem II. Ik wil eigenlijk helemaal niet zo veel praten. Ik heb toch al de naam een babbelkous te zijn. Maar ik wil vooral dóén. Vandaag is een uitzondering, met alle journalisten hier. En als je één vraag stelt, dan kan er bij mij wel­eens een lang antwoord komen.”