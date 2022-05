Philipp Max wil met PSV iets speciaals doen: ‘In voetbal kan alles, dat hebben we deze week gezien’

Kampioen worden met PSV, trouwen, een keuze maken voor zijn sportieve toekomst en dan weer lekker een jaar voetballen. Philipp Max (28) heeft zijn droomagenda voor de komende periode in chronologische volgorde al uitgetekend. ,,Trouwen gaat zeker gebeuren”, voorspelt hij met een twinkeling in de ogen. ,,Op papier is het al zo, maar mijn vrouw en ik hebben het door de coronaperiode nog niet officieel kunnen vieren. Dat gaat eind mei gebeuren, maar eerst is er nog belangrijk werk te verzetten.”



De landstitel met zijn club PSV pakken, lijkt een wat ingewikkelder verhaal dan een feest organiseren voor het al beklonken huwelijk . ,,We weten dat de kans klein is en dat we sowieso zelf alles moeten winnen, maar we gaan er nog altijd honderd procent voor. Dat we de Nederlandse beker hebben gewonnen, helpt ons nu om voor die laatste kans te vechten. Iedereen bij de club heeft gevoeld wat het is om een prijs te pakken en geeft vol gas. We kunnen ons door het succes van vorige maand blijven concentreren op wat we moeten doen.”