Piet Schrijvers worstelt met alzheimer: ‘Sodemieter nou even gauw op’

Piet Schrijvers (72) is nog altijd een man van beton, maar in zijn hoofd ruist de ziekte van Alzheimer. Hoog tijd voor een eerbetoon aan ‘De Beer van de Meer’, een van de beste keepers van zijn generatie. Er is nu een boek én een documentaire.