Pijnlijke nederlaag Feyenoord in krankzinnige Klassieker

Door Johan Inan



Dat Ajax de kampioensschaal al beet had, betekende niet dat er geen spanning op de Klassieker zat. Zo waren er daags voor de kraker rellen en arrestaties, en was het de vraag of de sportief dolende thuisclub een erehaag wenste te vormen voor de aartsrivaal.



Die kwam er niet, had Feyenoord-coach Dick Advocaat al laten weten. Erik ten Hag, trainer van Ajax, stelde al niet van plan te zijn veel spelers te sparen. Bevestigen dat Ajax de nummer één van Nederland is, begon volgens hem in de Kuip, waar zijn ploeg de achterban met een zege bovendien een groot plezier kon doen.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

Dat beide teams daar veel aan gelegen was, bleek al snel. Zo stonden er twee driftig coachende trainers aan de zijlijn en ging het daarbinnen en zorgden de spelers aan de andere kant met stevige tackles en opstootjes, waar vooral de Argentijnse mandekkers aan beide kanten niet voor terugdeinsden, voor een vurige Klassieker. Daarin herpakte Feyenoord zich aanvankelijk enigszins van de beschamende nederlaag bij hekkensluiter ADO vorige week.



Op basis van de intensiteit en weerstand vooral, want als Feyenoord al scoorde, gebeurde dat in buitenspelpositie (Robert Bozenik) of in het eigen doel. Marcos Senesi deed dat halverwege de eerste helft als eerste. De bal rolde tergend langzaam het doel in toen kompaan Eric Botteghin de bal tegen hem aanschoot. Die treffer zette het Europese ticket voor Feyenoord verder op de tocht, terwijl Ajax ook in de zesde eredivisietopper van dit jaar en in het 21ste opeenvolgende competitieduel ongeslagen leek te blijven.

Volledig scherm Teleurstelling bij Spelers van Feyenoord. © Pro Shots / Kay int Veen

En het was ook niet zo dat Ajax de rivaal geen kansen schonk om die series te doorbreken. Maar zelfs een gouden mogelijkheid om de topper te kantelen was aan Feyenoord niet besteed. Zo kreeg Edson Álvarez op slag van rust, met geel op zak, een directe rode kaart voor een handsbal in de doelmond. Arbiter Danny Makkelie had toen al naar de penaltystip gewezen.



Het mocht niet baten voor Feyenoord, want Leroy Fer kreeg de bal niet langs Stekelenburg. Tot overmaat van ramp ging een kwartier na rust ook de numerieke meerderheid van de Rotterdammers in rook op. Tyrell Malacia trok de ontsnapte Antony naar de vlakte en ontving daarvoor zijn tweede gele kaart.

Volledig scherm Malacia moet het veld verlaten na een rode kaart. © ANP

En dan was het voor Advocaat en zijn ploeg nog niet gedaan met de Wet van Murphy, want ook de beslissende 2-0 van Ajax kwam van de voet van een Feyenoorder. Invaller Ridgeciano Haps liep per abuis een lage voorzet binnen. Invaller Mohammed Kudus bepaalde de eindstand in de knotsgekke Klassieker op 0-3, door een voorzet van Tadic de lange hoek in te duwen.



Kampioen Ajax, dat speelde in het nieuwe blauwe uittenue, sluit het seizoen komende week af tegen VVV en Vitesse. Feyenoord, dat Heracles en RKC nog voor de kiezen krijgt, heeft een wonder nodig om Vitesse nog te achterhalen en zo de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen.

Volledig scherm Kudus maakt de 0-3. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.