Pijnlijke nederlaag voor NAC in jacht op promotie

NAC kwam kort voor rust nog wel op voorsprong via een rake strafschop van middenvelder Mounir El Allouchi. In de 55ste en 60ste minuut scoorde Reuven Niemeijer twee keer voor Excelsior. In het andere vroege duel van de avond won Helmond Sport met 1-0 van FC Eindhoven door een goal van Alec Van Hoorenbeeck in de 91ste minuut.



Bekijk hier de samenvatting van NAC - Excelsior (Premium)



NAC had kort voor rust dus een mooie meevaller, maar het begin van de tweede helft was abominabel aan de kant van NAC. Binnen tien minuten stond het plots 1-2. Twee keer Reuven Niemeijer: eerst een rebound na een kopbal op de paal van Ahmad Mendes Moreira, vervolgens schoot hij vanaf 16 meter een afvallende bal binnen. NAC moest in het laatste halfuur dus in de achtervolging, maar het was statisch en traag wat de thuisploeg liet zien. Toch kreeg een slordig NAC twee dotten van kansen. Maar in kansrijke positie kregen Adiléhou en El Allouchi allebei hun voet niet goed tegen de bal, waardoor grote kansen om zeep geholpen werden.