Pingel Oranje? Iedereen op 'n kluitje behalve Malen

Dit is een foto van de penalty van Memphis Depay in het recente duel met Polen. We zien de spits van Oranje in de laatste seconden voor zijn aanloop. Op doel wacht de Poolse keeper, op de rand van de zestienmeter de overige spelers.



Maar hé, wat is dat nou? Er is één speler die zich duidelijk aan de meute heeft onttrokken. Helemaal links onderin staat een Nederlandse aanvaller in zijn uppie. Ook Donyell Malen houdt zich klaar om in te lopen zodra Depay trapt. Alleen denkt hij kennelijk als enige: 'wat nou als die keeper de bal tegenhoudt en 'm naar een zijkant stompt?'