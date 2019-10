Pittige klus voor Jong Oranje tegen leeftijdsgenoten Portugal

Na alle ellende van de afgelopen jaren, waarin Jong Oranje drie eindtoernooien op rij misliep, wil de Europees kampioen van 2006 en 2007 zich in het komende anderhalf jaar eindelijk weer eens richting een EK spelen. Aan het eindtoernooi in 2021 in Hongarije en Slovenië doen slechts zestien landen mee, dus kwalificatie is bij lange na geen zekerheid. Het begin was met een ruime zege op Cyprus (5-1) in de eerste kwalificatiewedstrijd in ieder geval goed.