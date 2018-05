Play-offs: Veel moeite voor vaak kort Europees avontuur

Play-offsHeerenveen, FC Utrecht, ADO Den Haag en Vitesse beginnen vanavond aan hun jacht op een Europees ticket. De winnaar van de play-offs mag op 26 juli alweer aan de bak voor de eerste wedstrijd van de tweede kwalificatieronde in de Europa League. Plaatsing voor Europees voetbal is elk jaar weer reden tot een feestje, maar hoe vergaat het de Nederlandse play-offwinnaars eenmaal in Europa?

De play-offs werden in het seizoen 2005/2006 geïntroduceerd als verlenging van het reguliere eredivisieseizoen. De nummers twee tot en met vijf streden om een plaats in de voorronde van de Champions League, de nummers zes tot en met negen om een ticket voor de UEFA Cup en de nummers tien tot en met dertien speelden nog om een plaats in de Intertoto Cup.



Na drie seizoenen werden de play-offs uitgedund tot de vorm zoals we ze nu kennen: alleen om promotie/degradatie en een plaats in de voorronde van de Europa League wordt nog gestreden.

UEFA Cup

Tot het seizoen 2009/2010 heette de Europa League nog de UEFA Cup. Destijds plaatste de Nederlandse play-offwinnaar zich meteen voor het hoofdtoernooi. Daar moest wel nog één knock-outronde gespeeld worden voordat de groepsfase aanbrak. Heerenveen (2006/2007) en NEC (2008/2009) plaatsten zich voor de groepsfase door respectievelijk Vitoria Sétubal en Dinamo Boekarest uit te schakelen. NEC stoomde zelfs door tot de volgende knock-outfase (na een derde plek in een groep met Tottenham Hotspur, Udinese, Spartak Moskou en Dinamo Zagreb), waar Hamburger SV uiteindelijk te sterk was. In 2007/2008 kwam FC Groningen niet door de eerste ronde: Fiorentina was na strafschoppen te sterk.



Europa League

Vanaf het seizoen 2009/2010 werd de UEFA Cup de Europa League. En dat had gevolgen voor de winnaar van de play-offs in Nederland. Deze moest namelijk in de tweede voorronde al instromen. Daarna volgde nog een derde voorronde, daarna nog een play-off en dáárna pas de groepsfase.



NAC Breda maakte als eerste kennis met de nagenoeg onmogelijke weg die de Nederlandse play-offwinnaar moet afleggen richting de groepsfase. Na winst op het Armeense Gandzasar Kapan en het Poolse Polonia Warschau bleek Villarreal op de drempel van de groepsfase een maatje te groot.



FC Utrecht was én is nog altijd de enige Nederlandse ploeg die de play-offs in Nederland won en ook daadwerkelijk de groepsfase haalde. Dat gebeurde in het seizoen 2010/2011. Via KF Tirana (Albanië), het Zwitserse FC Luzern en Celtic plaatste FC Utrecht zich voor de groepsfase van de Europa League. Een Europees seizoen om nooit meer te vergeten, ondanks de laatste plaats in groep K. Vijf keer werd er gelijkgespeeld, slechts één keer verloren. Niet slecht in een groep met Liverpool, Napoli en Steaua Boekarest.



Voetbaldwergen

Volledig scherm Guram Kashia in duel met Graziano Pelle. © Pro Shots Sinds dat succes van FC Utrecht strandden de play-offwinnaars steeds in de voorronde, soms tegen gerenommeerde clubs, soms tegen voetbaldwergen. ADO Den Haag won in 2011/2012 nog wel van FK Tauras (Litouwen), maar moest vervolgens buigen voor Omonia Nicosia. Vitesse strandde een seizoen later na winst op Lokomotiv Plovdiv (Bulgarije) tegen het Russische Anzhi Makachkala, met onder anderen Samuel Eto'o en Mbark Boussoufa.



En we herinneren ons allemaal nog het debacle van FC Utrecht in het seizoen 2013/2014 tegen het Luxemburgse Differdange in de tweede voorronde. Die ronde was ook een seizoen later voor FC Groningen het eindstation. Het Schotse Aberdeen was te sterk.



In 2015/2016 werd de opzet van de Europa League wederom veranderd waardoor Vitesse als winnaar van de play-offs mocht instromen in de derde kwalificatieronde. Voor de duur van het Europese avontuur maakte dat niet veel uit. De Arnhemmers stuitten op het Southampton van Ronald Koeman, dat met 3-0 en 2-0 duidelijk een maatje te groot was.



Matige prestaties

Door de matige prestaties van Nederland in Europa werd play-offwinnaar Heracles in het seizoen 2016/2017 weer veroordeeld tot een plek in de tweede voorronde. Tevens meteen het eindstation. Het Portugese Arouca bleek op basis van uitdoelpunten te sterk. Na 1-1 en 0-0 is Heracles Almelo wel ongeslagen in Europa. Dat dan weer wel.



FC Utrecht deed afgelopen seizoen een moedige poging het eigen succesverhaal van zeven seizoenen eerder te herhalen. Op Malta werd eerst FC Valletta verslagen, in de derde voorronde werd ook Lech Poznan uitgeschakeld, maar de play-offronde bleek het eindstation na een onfortuinlijke nederlaag na verlenging tegen Zenit St. Petersburg.



Het is daardoor nog altijd wachten op een nieuw succesverhaal voor de winnaar van de play-offs. Maar tot het zover is, eerst nog vier duels in Nederland. Vanavond deel één: ADO Den Haag - Vitesse (18.30 uur) en Heerenveen - FC Utrecht (20.45 uur).