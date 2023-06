Play-offs voor Europees voetbal voortaan over één duel: ‘Laten we het spannender maken’

De play-offs om Europees voetbal gaan vanaf komend seizoen over één wedstrijd in plaats van over twee. Dat geldt voor zowel de halve finales als de finale, meldt de KNVB.

Het besluit is genomen op verzoek van de clubs uit de eredivisie. Een van de redenen is om de druk op de voetbalkalender te verlichten. De wedstrijden worden gespeeld in het stadion van de hoogst geëindigde ploeg.

Dit seizoen plaatsten FC Twente, Sparta Rotterdam, FC Utrecht en sc Heerenveen zich voor de play-offs. Twente en Sparta bereikten de finale en Twente plaatste zich uiteindelijk voor Europees voetbal.

Naast de drukke voetbalkalender speelt voor de KNVB en de clubs ook mee dat de halve finales niet heel veel mensen naar het stadion trekken. ,,We zien dat de animo bij de halve finale qua publiek wat minder is. Dat is een reden om te zeggen: laten we het spannender maken. In plaats van een uit- en thuiswedstrijd doen we één halve finale en dan laten we de winnaars direct zondag in de finale tegen elkaar spelen. Dat is meteen allesbeslissend”, zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, tegen ESPN.

,,Daarnaast verhoogt het ook de kans dat het best geklasseerde team in de competitie ook daadwerkelijk het ticket voor de Europese deelname pakt. Dit is niet iets wat we als KNVB zelf beslissen. We komen met een idee, dat leggen we aan de clubs voor en daarvan wordt gezegd: goed idee, laten we dat doen.”

