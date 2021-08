Plotselinge promotie bracht alles in sneltreinvaart bij NEC

NEC stelde in februari van dit jaar Ted van Leeuwen aan als technisch directeur. De kleurrijke Gelderlander moest een elftal samenstellen dat na jaren geploeter in de Keuken Kampioen Divisie in 2022 zou promoveren naar de eredivisie. Dat gebeurde tot ieders verbazing al een jaar eerder.

NEC werd slechts zevende in de Keuken Kampioen Divisie, maar won eind mei de play-offs na een zenuwslopende finale tegen NAC Breda. Alles moest in deze zomer in sneltreinvaart gebeuren, want als er een ding duidelijk was, dan was het dat de selectie een metamorfose moest ondergaan.