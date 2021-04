Podcast | ‘Ajax acht keer op een rij kampioen, hou er maar rekening mee’

Vitesse laat kansen liggen maar houdt Feyenoord op afstand in strijd om Europees ticket

25 april ROTTERDAM - Vitesse houdt directe concurrent Feyenoord op afstand in de strijd om de Europese tickets. Een week na de verloren bekerfinale speelden de Arnhemmers zondag gelijk in De Kuip, 0-0. Het gat tussen beide ploegen blijft zo twee punten in Arnhems voordeel.