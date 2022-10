Podcast | ‘Ajax heeft thuis tegen Liverpool echt een kans’

Ajax treft deze week Liverpool in Amsterdam. De ploeg van Jürgen Klopp verloor verrassend van Nottingham Forest. ‘Het lek is bij Liverpool zeker nog niet boven. Van Dijk is de ene week geweldig en andere week vraag je je af of dit de aanvoerder van Oranje moet zijn’, vertelt Langendorff. ‘Het is echt de vraag welk Liverpool Ajax treft. Voordeel is wel dat het duel in Amsterdam is en Liverpool uit bijna geen wedstrijd wint. Alleen bij Rangers hebben ze dit seizoen met 1-7 gewonnen.’

Verder komt de fitheid bij Liverpool in vergelijking met bijvoorbeeld Manchester City aan bod, net als de populariteit van Haaland in Engeland. ‘Haaland is echt een fenomeen in Engeland. Eerst in Manchester alleen, maar ik woon in Londen. En hier zie je ook steeds meer mensen lopen met een shirtje van Haaland. Of hij ooit 1 miljard gaat opleveren bij een transfer? Ik durf het te betwijfelen. Niet in Engeland denk ik. Dan zouden ze in Parijs iets geks moeten doen of bij Barcelona nog een studio moeten vinden om te verkopen.’