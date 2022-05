Podcast | 'Feyenoord kan niet anders dan Dessers proberen te kopen’

Donderdag werd zijn overlijden nog ontkent. Zaterdag kwam het nieuws vanuit de familie dat Mino Raiola is overleden. De zaakwaarnemer van grote sterren als Haaland, Zlatan en Pogba. ,,Raiola was zeer uitgesproken in hoe het voetbal geregeld moest worden”, vertelt Sjoerd Mossou. ,,Hij vond de FIFA door en door corrupt. Hij wilde het transfersysteem op de schop nemen. Raiola was bij leven in staat dingen af te dwingen. Daarvoor waren zijn macht en persoonlijkheid heel groot. Nu hij is overleden zullen dingen eerder bij het oude blijven.”