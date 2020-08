Podcast | ‘Geen gespreid bedje voor Koeman in Barcelona, maar een spijkerbed’

Video NEC-icoon Leiwakabes­sy floreert in de Betuwe bij OSC: ‘Dit is een mooie stap’

10:16 ELST / OOSTERHOUT - ,,Mag jij geen korte broek aan van je baas bij de krant?’’ In de warme middagzon is voetbaltrainer en voormalig NEC-prof Jeffrey Leiwakabessy voor de oefenwedstrijd tegen Trekvogels in een prima humeur. ,,Ik eigenlijk ook niet van OSC. Maar ik doe het lekker wel.’’