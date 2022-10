Podcast | ‘Het worden cruciale weken voor PSV’

PSV treft in Arsenal de koploper van de Premier League en volgens Van Nistelrooij een van de beste ploegen van het moment. ,,Het zou kunnen dat PSV met vijf verdedigers gaat spelen tegen dit Arsenal. Om wat meer zekerheid in te bouwen. Of het werkt weet ik niet. Aan de andere kant, de balans met de backs, Max en Mwene, is de laatste weken wel beter. Ze kozen iets beter hun momenten.”



Met nog een paar weken tot de start van het WK is de ploeg uit Eindhoven in een belangrijke fase beland. ,,Het zijn wel cruciale weken voor PSV tot het WK in Qatar. Niet alleen twee wedstrijden in de Europa League tegen Arsenal en nog naar FK Bodø/Glimt, maar in de competitie spelen ze nog tegen Ajax en AZ. Dat bepaalt natuurlijk ook wel de stemming in de winterstop.”



