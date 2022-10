Podcast | ‘Hoek - Heerenveen had alle ingrediënten voor een klassieke bekerstunt’

Stunten in de beker. Iedere amateurclub droomt ervan en Hoek was heel dichtbij. Karim Benzema en de Gouden Bal. Hoe verslaat PSV Arsenal, en tien jaar voor sportfixing. Het zijn de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast met Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou.

Een Franse winnaar van de Ballon d’Or. Het was alweer even geleden. Maar Benzema werd gekroond tot de beste speler van de wereld. ,,Deze Gouden Bal voor Benzema is ook het einde van een tijdperk Messi/Ronaldo. Daar zijn we al vijftien jaar aan gewend geraakt”, reageert Mossou. ,,Maar ik vind het wel leuk en ik had hem ook aan Benzema gegeven. Het is niet altijd een lieverdje geweest, maar het is wel een prachtige speler.”

In de KNVB-beker mocht Hoek lang dromen van een stunt tegen SC Heerenveen. Uiteindelijk waren de profs toch weer te sterk. ,,310 kilometer met de bus van Heerenveen naar Hoek. Je doet er bijna drie uur over zonder files. Je snapt dan hoe dat gaat. Die profs moeten in die bus. Helemaal naar Hoek. Die liggen een beetje in de kreukels van dit rit. Onderweg hebben ze voor de vorm nog een sportmaaltijd gegeten. En staan dan binnen een half uur met 2-0 achter.”

PSV moet ook hopen op een stunt tegen Arsenal donderdag. De koploper van de Premier League is in vorm. In de podcast bespreekt Mossou het succes van de club uit Londen. Daarnaast lijkt Noni Madueke bij PSV op de weg terug van wederom lang blessureleed. ,,Madueke doet een klein beetje denken aan Arjen Robben. Niet dat ik hem op hetzelfde niveau zet, maar ook Robben had op vrije jongen leeftijd al last van heel veel blessures. Een typische explosieve voetballer die bijna te snel is voor zijn lichaam.”

