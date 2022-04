Podcast | ‘Ik was Schreuder in eerste instantie vergeten, maar hij past in het lijstje logische Ajax-kandidaten’

Zes minuten en veertien seconden. Daarvoor moest Sparta naar Arnhem om het duel met Vitesse af te maken. ,,Je hebt een enorm pandemonium voor die zes minuten”, begint Mossou. ,,Er wordt al dagen gesproken over wat er kan gebeuren. Hoe je het moet aanpakken, analisten in de studio. En je krijgt, als klap op de vuurpijl, Bas Nijhuis erbij als scheidsrechter. Geniale zet van de KNVB trouwens. Dan kunnen die zes minuten alleen maar tegenvallen. En dat deed het ook.”



Sparta hield tegen, Vitesse wist het niet. ,,Letsch en Vitesse waren zeer teleurstellend. Als je zolang de tijd hebt om je voor te bereiden op zes minuten, dan verwacht je een plan. Het enige plan dat er was, was een lange training van tevoren. Maar je bedenkt toch ook tactisch iets geks. Met de keeper, met de spelers. Co Adriaanse was daar een meester in. Bij Willem II begon hij dan met verdediger Mark Schenning in de spits in het eerste kwartier. Daarna ging hij terug naar achter, maar was de chaos al gecreëerd.”