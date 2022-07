Podcast Johan Cruijff Schaal | ‘Deze wedstrijd ga je niet in op 98 procent’

,,PSV gaat voordat kwalificatie voor de Champions League is beslist geen kroonjuwelen verkopen", gaat Elferink in op de situatie in Eindhoven. Gakpo en Sangaré worden internationaal gevolgd. ,,De selectie is rond, tenzij zich een buitenkansje voordoet.”

In Amsterdam wordt nog gezocht naar een rechtsback, maar ook daar is de selectie nagenoeg rond. Alfred Schreuder kan dus aan de slag met zijn groep. ,,Hij is aan stuk relaxter dan Ten Hag", vergelijkt Inan de nieuwe en oude trainer. ,,Pas bij de training kwam was zelfs een cameraman toegestaan op het veld. Onder Ten Hag was dat niet mogelijk. Die wilde controle.”