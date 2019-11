Podcast | Kans dat Zoet laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld is groot

Bizot vervangt geblesseer­de Vermeer bij Oranje

11:02 Marco Bizot mag zich vanavond alsnog melden bij het Nederlands elftal in Zeist. Bondscoach Ronald Koeman heeft de doelman van AZ opgeroepen als vervanger van Kenneth Vermeer. De keeper van Feyenoord hield een blessure over aan de gewonnen competitiewedstrijd zondag tegen RKC Waalwijk (3-2). Wat Vermeer precies mankeert, is nog onduidelijk.