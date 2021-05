Podcast | Maarten Wijffels: ‘Het afscheid van Advocaat had nog wel wat grootser gemogen’

video Verguisde Rangelo Janga krijgt NEC-fans op de banken: ‘Finale, wie had dat gedacht’

21 mei NIJMEGEN - Rangelo Janga gaat als man of the match van de halve finale door het leven. De ooit zo bij NEC verguisde spits was donderdagavond tegen Roda JC (3-0 zege) bij elke Nijmeegse goal betrokken.