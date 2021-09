Podcast met Hugo Borst | ‘Ik duim voor Feyenoord dat er achterin niemand geblesseerd raakt’

De Europese toernooien gaan van start met de poulefase. Feyenoord speelt vanavond in Israël voor de Conference League. In de Champions League staat de ontmoeting op het programma tussen Barcelona en Bayern Munchen. Daarover praat presentator Etienne Verhoeff met Hugo Borst in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

Feyenoord treft Maccabi Haifa. Maar, het is bekend, de Rotterdammers hebben niet een brede selectie. En dan tref je zondag PSV nog in Eindhoven. Kortom, Slot staat voor een keuze. Borst: ,,We spelen toch geen afdelingsvoetbal? Kom op. In vijf dagen twee knallers van wedstrijden. Dat moet toch lukken. Je moet met je sterkte spelers beginnen in Israël en dan kijk je daarna pas naar zondag.”

Verval van Barcelona

Barcelona treft Bayern Munchen. Voor het eerst sinds de 8-2 nederlaag in 2020. Geen gemakkelijke opgave voor de ploeg van Koeman. Maar Borst ziet een ander probleem. ,,Barcelona is in verval. En dan halen ze Luuk de Jong. Ik vind het een aardige jongen. Maar dat is armzalig. En dan moet die jongen ook nog hooghouden bij zijn presentatie. Wie heeft dat bedacht? Ze hadden daar twee buitenspelers moeten neerzetten die een voorzet geven. Dan kan je zien hoe goed hij kan koppen. Maar De Jong past niet bij Barcelona.”

Docu Koeman

In de AD Voetbalpodcast bespreken Borst en Verhoeff ook de docu van Ronald Koeman. ,,Koeman en de media is een ideale combinatie. Daarom ben ik wel blij met die docuserie over Koeman, alleen moet je die laten maken door een journalist en niet door je eigen managementbureau. Maar zou Louis van Gaal het nu ook doen in deze tijd? Ik denk het eigenlijk wel. Een camera bij Oranje rondom het WK 2022. Van Gaal is het eigenlijk aan ons verplicht. We zijn arm in Nederland op trainersgebied. Hoe doet deze geweldige trainer het? Ik ben niet cynisch hè. Laat het maar zien.”



Verder praten ze over Onana, Plan B en nog veel meer.

