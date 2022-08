Podcast | ‘PSV is aan de stand verplicht van Rangers te winnen’

De belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor PSV staat op het programma: thuis tegen Rangers FC. De inzet is duidelijk: Champions League-voetbal. Gaat PSV het halen? Etienne Verhoeff bespreekt het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou. En verder: Jens Toornstra weg bij Feyenoord . Wie is de baas in Sittard? Cody Gakpo. En meer!

,,Ik geef PSV meer dan vijftig procent om de Champions League te halen”, begint Mossou. ,,Ze spelen thuis. En ik heb het idee dat het geloof bij PSV is gegroeid na die wedstrijd tegen AS Monaco. Tel daarbij de ervaringen van een aantal spelers op, dan geef ik ze een goede kans. PSV is aan zijn stand verplicht van Rangers te winnen.”

In Eindhoven gaat het elke dag over de toekomst van Cody Gakpo. Ligt die nu in Manchester of niet? ,,Ik vind nog steeds dat hij het niet moet doen. Is Gakpo nou echt klaar voor de Premier League? Jadon Sancho was veel verder toen hij bij United kwam. Kijk eens hoe moeilijk die het heeft. Als Antony straks ook nog gaat voor honderd miljoen, dan heeft die een veel grotere status dan Gakpo. Ik snap het van Ten Hag ook niet.”

En dan is er na acht jaar het vertrek van Jens Toornstra uit De Kuip. Dit weekend hoop FC Utrecht hem al in te kunnen zetten tegen Ajax. ,,Misschien kreeg Toornstra wel het gevoel dat hij weer de twaalfde man was bij Feyenoord. En werd hem dat na acht jaar Feyenoord, zelfs Jens, te veel. Ik kan het me wel voorstellen. En bij FC Utrecht zal hij wel het gevoel hebben gekregen dat hij alles gaat spelen.”

