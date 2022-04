Podcast | ‘Ronald Koeman als bondscoach was ABC-tje voor KNVB’

,,De terugkeer van Koeman bij Oranje was totaal geen verrassing”, begint Mossou. ,,Het was wachten op het moment tot het was afgerond. Als je een beetje logisch nadacht en je gezonde verstand volgt dan is Koeman de meest logische optie. Hij is beschikbaar, heeft ervaring en een goede band met deze spelers. Dus dit was een ABC-tje voor de KNVB en Marianne van Leeuwen.”



Maar terugkeren op je oude werkplek is niet altijd een garantie voor succes, blijkt vaak bij clubtrainers. ,,Bij een clubcoach is het vaak lastiger om terug te keren bij jouw oude club. Maar voor een bondscoach is dat niet zo’n probleem. De internationals zien Koeman maar eens in de twee, drie maanden. Als er een goede samenwerking is, is dat prima. Je raakt niet snel uitgekeken op Koeman zoals dat bij een club wel kan gebeuren.”