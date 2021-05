Podcast |Sjoerd Mossou: ‘Laten we nou een beetje rustig doen over Robben’

Ten Hag tolereert na titel geen verslap­ping bij Ajax in Klassieker

9 mei Ajax mag de schaal dan binnen hebben, de kampioen is volgens trainer Erik ten Hag niet van plan de rode loper uit te rollen voor de komende tegenstanders. Zeker niet in het hol van de leeuw, waar vanmiddag de geplaagde aartsrivaal Feyenoord wacht. ,,Voor onze fans is deze wedstrijd heel belangrijk. Zo zullen wij het ook benaderen.”