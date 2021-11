Podcast | ‘Wedstrijd Ajax geeft wel een stapel huiswerk’

Ajax was niet goed en er ging veel fout in deze wedstrijd. ,,Dat kwam vooral door Dortmund. Die deden het het eerste half uur geweldig. Voortdurend opjagen en druk op de bal. Daarom is het onbegrijpelijk wat ze twee weken geleden deden in Amsterdam. Maar als andere tegenstanders van niveau dit doen, dan krijgt Ajax het nog lastig”, blikt Mossou terug. ,,Voor Ten Hag is het ideaal. Geen enkele ploeg is in november al perfect. En dat nu de uitvoering te wensen overlaat is een zegen voor de trainer.”