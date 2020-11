Podiumprimeur gloort voor Max Verstappen in Bahrein

VideoSlechts 20 punten in 5 races. Max Verstappen heeft geen al te beste cijfers in Bahrein. Maar dit jaar heeft zijn wagen een klik op het circuit in de woestijnstaat. Zijn eerste podiumplek moet normaal gesproken worden afgevinkt. En het hoeft niet noodzakelijkerwijs de laagste trede te zijn.

Door Rik Spekenbrink



Waren we er toch weer ingetuind. Na een perfecte derde vrije training zou Max Verstappen wel eens mee kunnen gaan doen om pole position in Bahrein, klonk het in de voorbeschouwingen. Mercedes heeft de wereldtitels al binnen, zit met de gedachten al een beetje bij 2021, en de Red Bull van Verstappen ging als een zonnetje.

Zelf was hij ongetwijfeld realistischer. En dus ook niet verrast dat het uiteindelijk ‘gewoon’ weer P3 werd. Lewis Hamilton liet de teugels in andere jaren wel eens een beetje vieren als de buit binnen was, dit jaar niet. Hij is nu toch in Bahrein, dan kan hij er maar beter zijn statistieken wat aanscherpen. Pole nummer 98, Valtteri Bottas op een kleine drie tienden naast hem, Verstappen daar kort achter, diens teamgenoot Alexander Albon op de vierde stek. De marge tussen Red Bull Racing en Mercedes is dit seizoen wel eens groter geweest. Daarom was Verstappen niet ontevreden met de kwalificatie en het raceweekeinde tot dusver. Hij hoopt er een interessante race van te kunnen maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoewel het ook op zondag wel eens gebeurt dat de Mercedessen meteen vanaf de start een gaatje slaan en simpelweg too good zijn, is er best wat houvast voor Verstappen en zijn team. Op zondag gaat de RB16, of beter gezegd Verstappen, verhoudingsgewijs doorgaans nog een tandje beter dan op zaterdag. Dat zei Hamilton na de kwalificatie ook. Bovendien kan de tactiek een rol gaan spelen onder het kunstlicht in Bahrein.

Monza

Het asfalt daar vraagt veel van de banden. Rubber sparen, dat kan Verstappen als geen ander. Als aan de pitmuur vervolgens de juiste beslissingen worden genomen over de wissels, zit er wellicht meer in het vat dan brons. Pirelli rekende voor dat twee wissels (medium-soft-soft of medium-soft-medium) de beste keuze is. Maar de harde band is zeker ook een optie. Ervan uitgaande dat Verstappen weinig tot geen druk zal voelen van achteren, heeft hij wellicht de vrijheid om iets anders te doen dan de mannen voor hem.

Maar dat is allemaal pas voor na de start. De races van afgelopen jaren in Bahrein leren ons dat er in de eerste ronden genoeg kan gebeuren. Verstappen was blij dat hij op de schone kant van de baan start. Maar hij heeft wel een goede start nodig om daarvan te profiteren. Bovendien zal de Limburger in het gewoel daarna niet alle risico’s van de wereld nemen. Na een uitvalbeurt op Monza en een chaotische race in Istanboel (zesde) tellen de punten van een podiumplek. Dat is vanmiddag het vertrekpunt, mocht zich een situatie voordoen om één of twee treden te klimmen, dan zal hij niet inhouden.