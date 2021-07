Pogacar begrijpt vragen over doping: ‘Maar ik ben een goede jongen’

OM wil voetballer Quincy Promes vervolgen voor steekpar­tij

9 juli Het Openbaar Ministerie in Amsterdam wil voetballer Quincy Promes strafrechtelijk vervolgen voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude, in juli vorig jaar. Het OM heeft dat vandaag desgevraagd gemeld. Promes (29) zou een neef in diens knie hebben gestoken.