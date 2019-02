Poldervaart: ‘Bonuspunten? PEC, Fortuna en De Graafschap wonnen ook van Feyenoord, hè’

Verdediger Robin van der Meer van Excelsior kon zijn geluk niet op. Als invaller in de 90ste minuut van de derby kwam de 23-jarige voetballer met zijn eerste balcontact meteen tot scoren. Zijn fraaie voetbeweging, uit een hoge voorzet van Mounir El Hamdaoui, zorgde voor de spectaculaire winst. ,,Alles viel op z’n plek’', glunderde Van der Meer bij FOX Sports. ,,Ik dacht: ‘ik doe het voor de trainer’. Hij vroeg me om als invaller hetzelfde te doen als vorige week tegen De Graafschap. Toen viel ik in de extra tijd in en had ik een assist bij de 2-0 van Mounir. En ja, nu maak ik mijn eerste treffer in het betaalde voetbal. Reden genoeg om weer even gek te doen.’’