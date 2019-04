Poll: FC Twente hoort in de eredivisie thuis

Brama: Dit is de ontlading van een jaar in spanning

17:39 FC Twente speelde maandag tegen Jong AZ (0-0) niet best, maar dat maakte Wout Brama niet zoveel uit. ,,Kampioen worden was onze missie. Die missie is nu geslaagd. Mooier kun je het niet krijgen'', zei de aanvoerder van de Enschedeërs, die na een jaar afwezigheid terugkeren in de eredivisie.