Poll | Wie wint de bekerfinale?

Lozano ziet Napoli wel zitten, PSV wacht nog op officieel bod

4 mei Hirving Lozano staat niet onwelwillend tegenover een transfer naar SSC Napoli, maar een overgang is zeker nog geen uitgemaakte zaak. PSV gaat niet af op alle krantenberichten in Italië en heeft geen bevestiging in de vorm van een officiële bieding van de Italianen. Tot het zover is - als het al gebeurt - doet de club in principe dus geen verdere mededelingen.