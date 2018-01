Poll: wie wint de clash in de Arena?

Fans FC Twente vernielen kunstgras Roda met fakkels

18:48 De achterban van FC Twente is de tweede seizoenshelft 'vurig' begonnen. Enkele fans gooiden vanavond, direct na het beginsignaal, bij Roda JC fakkels op het veld. Daardoor is er een flink gat ontstaan in het kunstgras.