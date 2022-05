Poll: Wie wint de play-offs voor het laatste Europese ticket?

Als de nummer 5 van de eredivisie met 10 punten meer dan nummer 6 Vitesse is AZ op papier natuurlijk de te kloppen ploeg. Winnen van de play-offs is de club ook min of meer aan zijn stand verplicht. In 11 van de laatste 13 seizoenen speelden de Alkmaarders Europees voetbal. Maar de vorm is momenteel ver te zoeken bij AZ, dat directe plaatsing voor Europa in de slotweken van de eredivisie verspeelde. De ploeg van trainer Pascal Jansen sloot het seizoen af met een pijnlijke thuisnederlaag tegen RKC (1-3) en bleef de drie duels daarvoor ook zonder zege. Het goede nieuws? De laatste overwinning boekte AZ op SC Heerenveen, de tegenstander in de halve finale van deze play-offs.

Laatste 5 wedstrijden: V-G-G-G-W.