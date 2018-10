Poll | Wie wint zondag de Klassieker?

De reuzen van VVV ‘We zijn geen houten klazen’

Als alleen de grootte van de spelers doorslaggevend zou zijn, is VVV dé topclub van de eredivisie. Zes basisspelers van de nummer 5 zijn 1.90 meter of langer. Het kan niet anders of hun fysiek imponeert tegenstanders. ,,We zien er gevaarlijk uit, maar zijn best lieve jongens."