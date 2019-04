Poll | Wie wordt er kampioen?

Vitesse zorgt voor fikse schadepost PSV in titelrace

18:58 ARNHEM - Vitesse heeft PSV een fikse schadepost bezorgd in de race om de landstitel. De equipe van coach Leonid Sloetski beteugelde de Brabantse topclub in een aantrekkelijk en turbulent duel. Met de 3-3 in GelreDome is Ajax de nieuwe koploper in de eredivisie, op basis van een beter doelsaldo.