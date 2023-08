Polls | Wie pakt de titel, welke spits scoort het vaakst en wie haalt de Kerst niet?

Met video PSV verslaat Feyenoord in de Kuip: Noa Lang beslist strijd om Johan Cruijff Schaal

De strijd om de Johan Cruijff Schaal was een boeiende. PSV toonde nadrukkelijk de aanvallende intenties, zoals Feyenoord dat vorig seizoen steevast deed. Noa Lang besliste de kraker diep in de tweede helft: 0-1. PSV won daarmee voor het derde jaar op rij de Johan Cruijff Schaal, nadat de afgelopen twee seizoenen landskampioen Ajax al met 0-4 en 3-5 was verslagen in Amsterdam. PSV heeft nu 14 van de 27 edities van de Nederlandse Supercup gewonnen.