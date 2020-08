Positieve coronatest bij PEC Zwolle, lid medische staf in thuisquarantaine

NEC’er Sturing wacht op club én interland­de­buut bij Canada

10:30 NIJMEGEN ,,Het is best apart”, stelt Frank Sturing in Bikkels, het restaurant van het Goffertstadion. ,,Na de laatste training vorig seizoen op 29 mei, op mijn verjaardag notabene, heb ik bij NEC afscheid genomen.” Nog geen twee maanden later is hij terug bij de eerstedivisionist uit zijn stad Nijmegen. Puur om zijn conditie op peil te houden.