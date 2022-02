Positieve test Nelson enige tegenvaller Slot: ‘Feyenoord is goed uit de transferperiode gekomen’

Door Mikos Gouka



Zonder Nelson bereidde Arne Slot zijn spelersgroep voor op de derby tegen Sparta. De Engelsman werd voor de training positief getest op het coronavirus en moest dus zo snel mogelijk in quarantaine. Omdat de Colombiaan Luis Sinisterra inmiddels weer helemaal fit is, zal Slot niet moeten puzzelen om een sterke voorhoede te formeren. Of Nelson, die tegen NEC nog basisspeler was, ook andere spelers heeft aangestoken, zal later pas blijken. ,,Maar we waren donderdag vrij en Reiss is voor de training getest’', zegt Slot.

Philippe Sandler ontbreekt logischerwijs nog in de wedstijdselectie. De nieuweling krijgt de tijd om helemaal fit te geraken. Of de Amerikaan Cole Bassett zondag al op de bank zit in de Kuip tegen Sparta, dat wist Slot volgens eigen zeggen nog niet. De Amerikaan heeft wel zijn werkvergunning binnen. De trainer mocht drie nieuwe spelers op de lijst van de UEFA zetten voor de Conference League. De namen Patrik Walemark, Jorrit Hendrix en Sandler werden doorgegeven, Bassett en de jeugdigde Dermane Karim vallen dus buiten de boot.

Quote Ik geloof niet zo in die theorie dat als trainers vertrekken de focus een beetje verdwijnt. Arne Slot

Slot las deze week ook dat Roger Schmidt niet verder wil als trainer van PSV. De trainer denkt niet dat het aangekondigde vertrek van de Duitser een negatief effect zal hebben op de resultaten van de concurrent uit Eindhoven in de strijd om plek twee in de eredivisie. ,,Ik geloof niet zo in die theorie dat als trainers vertrekken de focus een beetje verdwijnt. Als dat wel zo is, dan heeft dat impact op de halve eredivisie want veel meer trainers zijn volgend seizoen niet meer werkzaam bij de club waar ze nu zitten. Ik vind het vaak een makkelijk excuus van clubs die verliezen om dat toe te schrijven aan het feit dat de trainer gaat vertrekken.’'

Slot zal aan zijn basisopstelling nauwelijks iets wijzigen. Sinisterra zoals gezegd op de plek van Nelson. Alireza Jahanbakhsh kwam goedgemutst terug van de interlandperiode, de aanvaller plaatste zich met Iran voor het WK in Qatar en zal normaal gesproken starten tegen Sparta. Slot moet alleen nog kiezen tussen Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen in zijn laatste lijn. ,,We zijn volgens mij goed uit de transferperiode gekomen’', zegt Slot. ,,En dat door wederom weinig geld uit te geven.’’