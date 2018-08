'Positivo' Van Persie na eerste overwinning: 'Dit was even nodig'

,,Het is de eerste officiële wedstrijd die we hebben gewonnen", vertelt de aanvoerder van Feyenoord aan Fox Sports. ,,Daar is iedereen blij mee en ik denk ook dat het verdiend was."



Van Persie verzorgde het openingsdoelpunt, maar schoot ook van dichtbij op de lat. ,,Ja die ging iets te hoog", lacht de spits. ,,De eerste goal was wel heel goed. Het was een fantastische pass van Sam (Larsson red.). Dit was precies het moment en dat ging goed. Daar ben ik erg blij mee."



De eerste overwinning van Feyenoord volgt na een nederlaag bij De Graafschap en de uitschakeling in de Europa League tegen AS Trencin. Toch was er van onrust geen sprake, vertelt Van Persie. ,,Het klinkt gek, maar in de groep was geen onrust. We zijn bezig met een proces. Dan denken de mensen thuis weer: Heb je hem weer, die positivo, maar het is echt zo. Dat kan niet in een week gefixt zijn. Ik zie dat we elke dag stappen maken. Ik ook. Ik wil ook leren."