Prima optreden gehavend PSV verrast Schmidt niet: ‘Ik weet dat we kunnen voetballen’

,,We speelden een heel goede wedstrijd tegen een goede tegenstander en maakten twee topgoals", zei Schmidt bij ESPN. ,,Het verbaast me niet, want ik weet dat we kunnen voetballen. We hadden het derde doelpunt kunnen maken, maar we houden na de 2-0 de nul en dan winnen we dus.”

Ibrahim Sangaré tekende met een geweldige volley voor de openingstreffer en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ook Schmidt genoot. ,,Sangaré heeft zich heel goed ontwikkeld. Hij is heel rustig, met en zonder bal. Hij is een topspeler.”

PSV moest het doen zonder onder meer Philipp Max, Eran Zahavi, Jordan Teze, Cody Gakpo, Noni Madueke en Ryan Thomas. ,,We hebben spelers die nog niet heel veel gespeeld hebben, maar het zijn wel goede voetballers", aldus Schmidt. ,,Ze moeten de kansen grijpen die ze krijgen. Iemand die dat ontzettend goed doet is Bruma. Hij staat altijd klaar wanneer we hem nodig hebben. Mauro Júnior vulde de linksbackpositie knap in, terwijl hij daar weinig speelt.”

Volledig scherm Bruma viert zijn 2-0. © ANP

Ook Mario Götze had een prima PSV gezien. ,,Ik denk dat we er klaar voor waren en we wilden ons laten zien", aldus de Duitse middenvelder met een glimlach op zijn gezicht. ,,Het waren twee verschillende helften. We houden de nul na rust, maar hadden onze kansen moeten benutten. Guti en Mauro hadden nog niet veel gespeeld, maar het was heel goed dat ze zich nu lieten zien.”

Götze genoot bij het terugzien van de tweede Eindhovense treffer, waarbij hij zelf voor de voorassist tekende. ,,De 2-0 was perfect. Eén keer raken van Vinicius en Bruma, perfect.”

,,De eerste helft was teleurstellend, de tweede was heel anders", vertelde Vitesse-trainer Thomas Letsch. ,,We konden geen druk krijgen op Mauro. Na rust was de intensiteit er wel van onze kant. Maar je moet 90 minuten goed spelen, anders red je het niet tegen PSV. Na rust kregen we wat kansen, maar we moeten eerlijk zijn. De 2-0 ruststand was meer dan verdiend voor PSV.” ,,De eerste helft was kansloos”, vond Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer. ,,We hadden veel moeite met hun lopende mensen. In de tweede helft pasten we wat aan en konden we hun linkerkant beter opvangen. We speelden daarna aardig, maar niet voldoende.”